Вакцинация от гриппа начнётся в Челябинской области в августе

В Челябинской области рассказали о сроках прививочной кампании против гриппа.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал первого вице-губернатора Ирины Гехт.

«В течение 7—10 дней ждём первую поставку вакцины — это 225 тыс. 490 доз. В общей сложности при активном участии предприятий и коммерческих организаций планируется привить 60% населения региона», — заявила Гехт.

По её словам, для формирования коллективного иммунитета достаточно привиться 2,2 млн человек.

«Роспотребнадзор рекомендует позаботиться о защите от гриппа уже в августе—сентябре. Это не только вопрос вашего собственного здоровья, расходов на лечение и оплаты больничных листов, но и снижение нагрузки на больницы и поликлиники в пиковые периоды», — добавила Гехт.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый всплеск распространения коронавируса ожидается осенью.