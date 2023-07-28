Глава Роспотребнадзора Попова: новый подъём заболеваемости коронавирусом ожидается осенью

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый подъём заболеваемости коронавирусом ожидается осенью.

Об этом она сказала в интервью ТАСС на полях саммита Россия — Африка.

По её словам, в Роспотребнадзоре считают, что осенью, «как это бывает каждый год», будет зафиксирован подъём заболеваемости ОРВИ, в том числе и коронавирусом.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе сессии второго саммита Россия — Африка заявил, что актуализированный вариант вакцины от COVID-19 «Спутник» уже готов и проходит клинические испытания.