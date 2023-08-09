Жительница Махачкалы рассказала, как ей оказали помощь после взрыва газа в доме

Жительница Махачкалы рассказала Ruptly, как ей оказали помощь после взрыва газа в доме.

По её словам, после ЧП она и другие жильцы оказались заблокированы в квартире.

«Полетели стёкла, двери заклинило, мы не могли выйти. Хорошо вот, ребята начали нам помогать. К тому времени эмчеэсники приехали», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что в Махачкале произошёл взрыв газа в многоквартирном доме в Советском районе.

По предварительным данным МЧС, разрушений нет, повреждены только внутренние перегородки в одной из квартир.

Восемь человек пострадали, в том числе один ребёнок.