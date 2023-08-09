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В Махачкале по меньшей мере четыре человека пострадали в результате взрыва газа в доме

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В Махачкале произошёл взрыв газа в многоквартирном доме в Советском районе, в результате которого пострадали по меньшей мере четыре человека, включая двоих детей.
В Махачкале по меньшей мере четыре человека пострадали в результате взрыва газа в доме
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Взрыв произошёл на улице Айвазовского.

«В результате взрыва газа по улице Айвазовского пострадали как минимум четыре человека, среди них двое детей», — уточнили в администрации.

Подробности происшествия пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и десять пострадали при взрыве газа в жилом доме в Астрахани.

Глава Астрахани Олег Полумордвинов сообщил, что в доме, где произошёл взрыв газа, ввели режим локальной чрезвычайной ситуации.

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