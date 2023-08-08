Режим локальной ЧС ввели в доме в Астрахани
- РИА Новости
Он сообщил в своём Telegram-канале, что в Астрахани прошло внеплановое заседание муниципального оперативного штаба.
«По адресу Адмирала Нахимова, 38 приняли решение ввести режим локальной чрезвычайной ситуации», — написал Полумордвинов.
По его информации, будет проведено детальное, в том числе инструментальное, обследование дома на предмет его дальнейшей эксплуатации.
Ранее сообщалось, что два человека погибли и десять пострадали при взрыве газа в жилом доме в Астрахани.