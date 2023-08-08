Режим локальной ЧС ввели в доме в Астрахани

Глава Астрахани Олег Полумордвинов заявил, что режим локальной чрезвычайной ситуации ввели в доме, где произошёл взрыв газа.

Он сообщил в своём Telegram-канале, что в Астрахани прошло внеплановое заседание муниципального оперативного штаба.

«По адресу Адмирала Нахимова, 38 приняли решение ввести режим локальной чрезвычайной ситуации», — написал Полумордвинов.

По его информации, будет проведено детальное, в том числе инструментальное, обследование дома на предмет его дальнейшей эксплуатации.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и десять пострадали при взрыве газа в жилом доме в Астрахани.