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Режим локальной ЧС ввели в доме в Астрахани

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Глава Астрахани Олег Полумордвинов заявил, что режим локальной чрезвычайной ситуации ввели в доме, где произошёл взрыв газа.
Режим локальной ЧС ввели в доме в Астрахани
  • РИА Новости

Он сообщил в своём Telegram-канале, что в Астрахани прошло внеплановое заседание муниципального оперативного штаба.

«По адресу Адмирала Нахимова, 38 приняли решение ввести режим локальной чрезвычайной ситуации», — написал Полумордвинов.

По его информации, будет проведено детальное, в том числе инструментальное, обследование дома на предмет его дальнейшей эксплуатации.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и десять пострадали при взрыве газа в жилом доме в Астрахани.

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