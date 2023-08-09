В МЧС уточнили, что пострадавших при взрыве газа в жилом доме Махачкалы нет

В пресс-службе Главного управления МЧС России по республике уточнили, что пострадавших в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Махачкале нет. Жильцов дома эвакуировали.

«В 10:14 по прибытии пожарных расчётов проведена эвакуация жильцов дома (150 человек, из них 35 детей), пострадавших нет», — отмечается в сообщении в Telegram.

Утверждается, что разрушений нет, повреждены только внутренние перегородки в одной из квартир.

Ранее ТАСС со ссылкой на администрацию муниципалитета сообщал, что в Махачкале произошёл взрыв газа в многоквартирном доме в Советском районе, в результате которого пострадали по меньшей мере четыре человека, включая двоих детей.