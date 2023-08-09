Число пострадавших при взрыве газа в доме в Махачкале увеличилось до восьми
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона в Telegram.
«Ещё семерым взрослым оказана помощь амбулаторно», — говорится в сообщении.
Утверждается, что министр здравоохранения Татьяна Беляева лично контролирует оказание помощи пострадавшим.
Ранее сообщалось, что в Махачкале произошёл взрыв газа в многоквартирном доме в Советском районе.
По предварительным данным МЧС, разрушений нет, повреждены только внутренние перегородки в одной из квартир.