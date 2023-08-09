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Число пострадавших при взрыве газа в доме в Махачкале увеличилось до восьми

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Число пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Махачкале увеличилось до восьми, включая одного ребёнка. Трёхлетний ребёнок получил черепно-мозговую травму и ранение глаза.
Число пострадавших при взрыве газа в доме в Махачкале увеличилось до восьми
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона в Telegram.

«Ещё семерым взрослым оказана помощь амбулаторно», — говорится в сообщении.

Утверждается, что министр здравоохранения Татьяна Беляева лично контролирует оказание помощи пострадавшим. 

Ранее сообщалось, что в Махачкале произошёл взрыв газа в многоквартирном доме в Советском районе.

По предварительным данным МЧС, разрушений нет, повреждены только внутренние перегородки в одной из квартир.

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