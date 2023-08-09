ЦИК России определила территориальную комиссию для дистанционного онлайн-голосования
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на принятое постановление ведомства.
Председателем комиссии стал эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», IT-специалист Олег Артамонов, который был делегирован Общественной палатой России.
Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова допустила, что выборы в новых регионах могут быть отложены из-за угроз безопасности, но сейчас в этом нет необходимости.
Член Центральной избирательной комиссии России Константин Мазуревский пригласил членов избиркома Камбоджи наблюдать за российскими президентскими выборами, которые состоятся в 2024 году.
Также стало известно, что главы избирательных органов стран СНГ приглашены наблюдать за выборами президента России в марте 2024 года.