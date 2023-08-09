ЦИК России определила территориальную комиссию для дистанционного онлайн-голосования

Центральная избирательная комиссия России сформировала территориальную комиссию дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ) для предстоящих региональных выборов. Комиссия будет состоять из 16 членов, имеющих право на решающий голос, и будет базироваться в Москве.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на принятое постановление ведомства.

Председателем комиссии стал эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», IT-специалист Олег Артамонов, который был делегирован Общественной палатой России.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова допустила, что выборы в новых регионах могут быть отложены из-за угроз безопасности, но сейчас в этом нет необходимости.

Член Центральной избирательной комиссии России Константин Мазуревский пригласил членов избиркома Камбоджи наблюдать за российскими президентскими выборами, которые состоятся в 2024 году.

Также стало известно, что главы избирательных органов стран СНГ приглашены наблюдать за выборами президента России в марте 2024 года.