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ЦИК пригласил членов избиркома Камбоджи наблюдать за выборами президента России

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Член Центральной избирательной комиссии России Константин Мазуревский пригласил членов избиркома Камбоджи наблюдать за российскими президентскими выборами, которые состоятся в 2024 году.
ЦИК пригласил членов избиркома Камбоджи наблюдать за выборами президента России
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале ЦИК России.

Отмечается, что 23 июля в Камбодже завершилось голосование на выборах депутатов Национальной ассамблеи.

Мазуревский прибыл на голосование в качестве международного наблюдателя.

«Константин Мазуревский передал организаторам выборов Камбоджи приглашение принять участие в наблюдении за выборами президента России в марте 2024 года», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что главы избирательных органов стран СНГ приглашены наблюдать за выборами президента России в марте 2024 года.

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