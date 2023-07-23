ЦИК пригласил членов избиркома Камбоджи наблюдать за выборами президента России

Член Центральной избирательной комиссии России Константин Мазуревский пригласил членов избиркома Камбоджи наблюдать за российскими президентскими выборами, которые состоятся в 2024 году.

Об этом говорится в Telegram-канале ЦИК России.

Отмечается, что 23 июля в Камбодже завершилось голосование на выборах депутатов Национальной ассамблеи.

Мазуревский прибыл на голосование в качестве международного наблюдателя.

«Константин Мазуревский передал организаторам выборов Камбоджи приглашение принять участие в наблюдении за выборами президента России в марте 2024 года», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что главы избирательных органов стран СНГ приглашены наблюдать за выборами президента России в марте 2024 года.