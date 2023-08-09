Мэр Махачкалы: взрыв в жилом доме, предположительно, произошёл из-за утечки газа
- РИА Новости
«Здесь, по предварительным данным, произошла утечка газа, из-за чего произошёл взрыв», — уточнил он в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Махачкале произошёл взрыв газа в многоквартирном доме в Советском районе.
По предварительным данным МЧС, разрушений нет, повреждены только внутренние перегородки в одной из квартир.
Также стало известно, что число пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Махачкале увеличилось до восьми, включая одного ребёнка. Трёхлетний ребёнок получил черепно-мозговую травму и ранение глаза.