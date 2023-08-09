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Психолог Красинская заявила, что при травле в школе у ребёнка меняется поведение

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Психолог онлайн-школы IT-профессий Rebotica Ирина Красинская рассказала о тревожных признаках того, что ребёнок подвергается травле в школе.
Психолог Красинская заявила, что при травле в школе у ребёнка меняется поведение
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Газетой.Ru» психолог отметила, что ребёнок может менять своё поведение перед началом учебного года, если его травят в школе.

Так, например, у ребёнка может часто меняться настроение, он может стать раздражительным или подавленным.

По словам Красинской, также при травле могут меняться взаимоотношения с друзьями. Ребёнок может перестать с ними общаться.

«Дети могут испытывать физические симптомы, такие как головные боли, боли в животе или бессонница из-за стресса, связанного с тем, что скоро им придётся снова идти в школу, где им причиняют психологический или физический вред», — добавила врач.

Психолог советует сначала выразить ребёнку свою поддержку, а также показать ему, что вы сделаете всё для решения проблемы, и обсудить с ним свои действия. 

«Затем обратитесь к классному руководителю, перечислите конкретные факты и обсудите точные сроки и действия, которые он будет предпринимать», — объяснила Красинская.

Ранее бизнес-психолог, клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» и автор дзен-канала «Экологичный психолог» Станислав Самбурский перечислил причины, по которым ребёнок говорит неправду. Такое поведение может быть вызвано страхом наказания или протестом.

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