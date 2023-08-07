Психолог Самбурский: причинами детской лжи могут быть страх наказания или стресс

Бизнес-психолог, клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» и автор дзен-канала «Экологичный психолог» Станислав Самбурский перечислил причины, по которым ребёнок говорит неправду. Такое поведение может быть вызвано страхом наказания или протестом.

Всё зависит от возраста и обстоятельств. К примеру, маленькие дети до четырёх лет часто путают реальность и вымысел, сообщил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

«Для них ложь — это способ развить своё творческое мышление и самовыражение. Они не врут намеренно, а просто живут в своём мире», — пояснил он.

Дети в возрасте до десяти лет могут преувеличивать, чтобы повысить свой статус в глазах сверстников или старших.

Кроме того, по словам психолога, дети любого возраста могут говорить неправду, чтобы избежать ответственности или наказания за свои поступки, а также из-за психологического дискомфорта или стресса, вызванного конфликтами, в том числе семейными.

Также бывают и случаи, когда дети врут ради протеста. Такое нередко случается с подростками 11—17 лет, подчеркнул Самбурский.

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