Психолог Самбурский: причинами детской лжи могут быть страх наказания или стресс
- Gettyimages.ru
Всё зависит от возраста и обстоятельств. К примеру, маленькие дети до четырёх лет часто путают реальность и вымысел, сообщил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
«Для них ложь — это способ развить своё творческое мышление и самовыражение. Они не врут намеренно, а просто живут в своём мире», — пояснил он.
Дети в возрасте до десяти лет могут преувеличивать, чтобы повысить свой статус в глазах сверстников или старших.
Кроме того, по словам психолога, дети любого возраста могут говорить неправду, чтобы избежать ответственности или наказания за свои поступки, а также из-за психологического дискомфорта или стресса, вызванного конфликтами, в том числе семейными.
Также бывают и случаи, когда дети врут ради протеста. Такое нередко случается с подростками 11—17 лет, подчеркнул Самбурский.
Ранее ведущий психолог регионального центра «Семья» Евгения Писарева рассказала, как подготовить ребёнка к детскому саду.