Узнать больше

Психолог Самбурский: причинами детской лжи могут быть страх наказания или стресс

Короткая ссылка
Бизнес-психолог, клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» и автор дзен-канала «Экологичный психолог» Станислав Самбурский перечислил причины, по которым ребёнок говорит неправду. Такое поведение может быть вызвано страхом наказания или протестом.
Психолог Самбурский: причинами детской лжи могут быть страх наказания или стресс
  • Gettyimages.ru

Всё зависит от возраста и обстоятельств. К примеру, маленькие дети до четырёх лет часто путают реальность и вымысел, сообщил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

«Для них ложь — это способ развить своё творческое мышление и самовыражение. Они не врут намеренно, а просто живут в своём мире», — пояснил он.

Дети в возрасте до десяти лет могут преувеличивать, чтобы повысить свой статус в глазах сверстников или старших.

Кроме того, по словам психолога, дети любого возраста могут говорить неправду, чтобы избежать ответственности или наказания за свои поступки, а также из-за психологического дискомфорта или стресса, вызванного конфликтами, в том числе семейными.

Также бывают и случаи, когда дети врут ради протеста. Такое нередко случается с подростками 11—17 лет, подчеркнул Самбурский.

Ранее ведущий психолог регионального центра «Семья» Евгения Писарева рассказала, как подготовить ребёнка к детскому саду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить