Психолог Писарева заявила, что детей лучше готовить к детскому саду заранее

Ведущий психолог регионального центра «Семья» Евгения Писарева рассказала, как подготовить ребёнка к детскому саду.

В беседе с Тюменской областью сегодня Писарева рассказала, что в детском саду ребёнок усваивает навыки и умения, которые ему пригодятся в жизни и для адаптации к классному коллективу. Так, например, дети приобретают знания, как взаимодействовать со сверстниками и другими взрослыми, как вести себя в конфликтах и принимать решения самостоятельно.

Психолог советует знакомить ребёнка с детским садом в возрасте полутора-трёх лет. По словам психолога, чем раньше начнётся это знакомство, тем легче ребёнку будет адаптироваться.

Писарева добавила, что в том случае, если ребёнок идёт в детский сад в возрасте трёх лет, желательно, чтобы он мог сам мыть руки и держать столовые приборы. Если раньше, то этому его научат воспитатели.

Также психолог советует заранее рассказывать ребёнку о детском саде, группе и воспитателе в положительном ключе.

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