Депутат Хамзаев предложил наносить надпись о вреде табака на каждую сигарету

Депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в беседе с RT прокомментировал предложение о нанесении предупреждающих надписей о вреде табака и алкоголя на все аксессуары, предназначенные для использования, поверх оригинальных упаковок и этикеток.

По словам собеседника RT, идея имеет право на жизнь.

«С точки зрения психологии воздействия и донесения правдивой информации об уровне опасности данной продукции», — пояснил депутат.

Вместе с тем, как заявил Хамзаев, нужно действовать более решительно и начинать «не с готовой упаковки или тары для алкоголя или никотиносодержащих изделий», а с самой продукции.

«Если мы говорим про сигареты, считаю, что важнее наносить информацию о вреде на каждую сигарету, чем это делать на остаточной упаковке. Если мы говорим про алкоголь… надо определиться с ГОСТом того, что является этикеткой. Во-первых, определить формулировку, что конкретно опасно, то есть: «Алкоголь смертелен/опасен для здоровья», а не пользоваться размытым определением (о вреде чрезмерного употребления — RT). Во-вторых, процентов тридцать от этикетки должно быть выделено для информации о последствиях потребления», — рассказал парламентарий.

Он также добавил, что так называемые «страшные картинки» на упаковках с табачной продукцией принесли свою пользу для пограничного потребителя.

«Потребителя, который ещё не определился, ещё не находится в тяжёлой степени зависимости и может отказаться от процесса курения. Также и с алкоголем. То, что надо комплексно этим вопросом заниматься, — факт», — заключил Хамзаев.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил наносить предупреждающие надписи о вреде табака и алкоголя для здоровья на все аксессуары, предназначенные для использования, поверх оригинальных упаковок и этикеток (портсигары, чехлы, фляги, пакеты).



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