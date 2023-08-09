Узнать больше

Депутат Хамзаев предложил наносить надпись о вреде табака на каждую сигарету

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в беседе с RT прокомментировал предложение о нанесении предупреждающих надписей о вреде табака и алкоголя на все аксессуары, предназначенные для использования, поверх оригинальных упаковок и этикеток.
Депутат Хамзаев предложил наносить надпись о вреде табака на каждую сигарету
  • РИА Новости

По словам собеседника RT, идея имеет право на жизнь.

«С точки зрения психологии воздействия и донесения правдивой информации об уровне опасности данной продукции», — пояснил депутат.

Вместе с тем, как заявил Хамзаев, нужно действовать более решительно и начинать «не с готовой упаковки или тары для алкоголя или никотиносодержащих изделий», а с самой продукции.

«Если мы говорим про сигареты, считаю, что важнее наносить информацию о вреде на каждую сигарету, чем это делать на остаточной упаковке. Если мы говорим про алкоголь… надо определиться с ГОСТом того, что является этикеткой. Во-первых, определить формулировку, что конкретно опасно, то есть: «Алкоголь смертелен/опасен для здоровья», а не пользоваться размытым определением (о вреде чрезмерного употребления — RT). Во-вторых, процентов тридцать от этикетки должно быть выделено для информации о последствиях потребления», — рассказал парламентарий.

Он также добавил, что так называемые «страшные картинки» на упаковках с табачной продукцией принесли свою пользу для пограничного потребителя.

«Потребителя, который ещё не определился, ещё не находится в тяжёлой степени зависимости и может отказаться от процесса курения. Также и с алкоголем. То, что надо комплексно этим вопросом заниматься, — факт», — заключил Хамзаев.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил наносить предупреждающие надписи о вреде табака и алкоголя для здоровья на все аксессуары, предназначенные для использования, поверх оригинальных упаковок и этикеток (портсигары, чехлы, фляги, пакеты).

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить