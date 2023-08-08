Учёные создали первый в России аппарат для выявления рака кожи на ранней стадии
Об этом сообщает «Газета.Ru».
Аппарат фотографирует участок кожи со скоростью 90 кадров в секунду. Врач по данным снимкам определяет наличие рака.
Кроме того, из снимков формируются наборы данных, с помощью которых искусственный интеллект будет помогать ставить точный диагноз.
Доцент кафедры кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова Людмила Смирнова также отметила, что данная методика неинвазивная и безопасная.
«На сегодня точность постановки диагноза аппаратом составляет 85—90%», — добавила Смирнова.
В сентябре планируется запуск клинических исследований устройства.
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