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Учёные создали первый в России аппарат для выявления рака кожи на ранней стадии

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Учёные МГМУ имени Сеченова создали первый в России видеокапилляроскоп для выявления признаков рака кожи на ранней стадии по сосудам. Разработка ведётся совместно с Научно-технологическим центром уникального приборостроения РАН.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Аппарат фотографирует участок кожи со скоростью 90 кадров в секунду. Врач по данным снимкам определяет наличие рака.

Кроме того, из снимков формируются наборы данных, с помощью которых искусственный интеллект будет помогать ставить точный диагноз.

Доцент кафедры кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова Людмила Смирнова также отметила, что данная методика неинвазивная и безопасная.

«На сегодня точность постановки диагноза аппаратом составляет 85—90%», — добавила Смирнова.

В сентябре планируется запуск клинических исследований устройства.

Ранее сообщалось, что учёные Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ») разработали новый метод прогнозирования риска развития остеоартроза коленного сустава у женщин по ДНК.

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