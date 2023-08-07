В России разработали метод определения вероятности появления остеоартроза у женщин

Учёные Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ») разработали новый метод прогнозирования риска развития остеоартроза коленного сустава у женщин по ДНК.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Минобрнауки.

Заведующий кафедрой медико-биологических дисциплин медицинского института НИУ «БелГУ» профессор Михаил Чурносов объяснил, что такой метод позволит оценить перспективы развития у женщин остеоартроза коленного сустава задолго до появления его первых признаков, чтобы своевременно оказывать им необходимые лечение и профилактику.

Для этого метода используется ДНК, выделенная из периферической венозной крови. Эффективность метода подтверждена на 590 пациентках.

Однако, по словам Чурносова, были изучены сочетания генов русских женщин, живущих в Центральном Черноземье, поэтому этот способ работает на определённой этнической группе.

Ранее сообщалось, что учёные НИТУ МИСИС и НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина разработали новый препарат для фотодинамической терапии рака.