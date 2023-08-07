Российские туроператоры рассказали о спросе туристов на поездки в Китай и Иран

В пресс-службе крупных российских туроператоров рассказали RT о спросе туристов из России на поездки в Китай и Иран на фоне сообщений о возможности организации безвизовых групповых путешествий в эти страны.

В пресс-службе туроператора «Русский экспресс» заявили, что запросы и заявки от российских туристов на поездки в Иран есть. Кроме того, там подчеркнули, что направление популярно благодаря прямым перелётам, интересным программам, кухне, доброжелательному отношению к туристам, интересному шопингу.

«Популярный тур — «Золотое кольцо Персии» — от 131 тыс. рублей на человека с авиабилетами», — сообщили в компании.

Что касается поездок в Китай, представители туроператора объяснили, что российские туристы действительно хотят организации безвизовых путешествий в эту страну.

Как добавили в пресс-службе, если механизм будет несложным, они ожидают многократный рост продаж.

«Спрос на туры в Китай очень высокий, многие туристы помнят, например, прямые рейсы и визы по спискам на остров Хайнань и очень ждут именно этого продукта», — пояснили в «Русском экспрессе».

В пресс-службе напомнили, что, согласно правилам, безвизовая поездка распространяется на группу от пяти до пятидесяти человек. Должны быть одинаковые даты и одинаковый маршрут для всех до 15 дней, а также включено сопровождение штатного сотрудника туроператора из России.

В отделе маркетинга China Travel также отметили, что Китай востребован у российских туристов. В компании рассказали, что самый популярный маршрут — десятидневный — «Гранд тур», который включает в себя шесть городов Китая.

«Начинается в Шанхае и заканчивается в Пекине. Десять дней, шесть городов — стоимость тура на одного человека около 230 тыс. рублей плюс виза. Сюда входят перелёт, трансферы, переезды, расселение в четырёх гостиницах, питание (завтраки, обеды), сопровождение русских гидов, входные билеты и так далее», — заявили в компании.

В Tez Tour добавили, что в связи с возможным возобновлением прямого авиасообщения с островом Хайнань (Китай) с сентября этого года, а также упрощением для туроператоров подачи информации о прибывших туристах, ожидается повышенный спрос по направлению.

Однако, по словам представителя, ещё рано говорить о стоимости полного пакета с наземным обслуживанием, пока не сформированы цены на авиаперевозку.

«Ранее компания осуществляла полётные программы из семи городов России в аэропорт Санья (о. Хайнань) и заранее предоставляла списки с информацией о туристах и их последующем местонахождении. Туристы, которые прилетают в составе организованной группы сейчас, пересекают границу по прилёте и стандартно едут в отель для последующего размещения», — объяснили там.

Далее информация передаётся из отелей в соответствующие ведомства.

«Если же турист прилетает самостоятельно, то после заселения в отель ему необходимо отметиться в одном из специальных туристических офисов, расположенных на территориях каждой бухты, и предоставить информацию о своем проживании», — заключили в пресс-службе.

Ранее председатель комитета по международному сотрудничеству Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Войтович в беседе с RT рассказал об ожидающемся увеличении турпотока из Китая.

1 августа вице-президент РСТ Дмитрий Горин сообщил, что Россия может возобновить безвизовые туристические обмены с Китаем к началу сентября 2023 года.