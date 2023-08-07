Правовое управление Госдумы одобрило законопроект о возможности лишения гражданства по рождению

В правовом управлении аппарата Госдумы признали соответствующим Конституции законопроект, который предусматривает возможность прекращения полученного при рождении гражданства россиян за дезертирство, призывы к экстремизму, а также дискредитацию Вооружённых сил России.

Об этом сообщается на сайте электронной базы Госдумы.

Уточняется, что инициатором законопроекта стал сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Ранее в Государственную думу внесли законопроект, который предлагает утвердить механизм прекращения гражданства в определённых случаях для лиц, которые имеют его с рождения.

Также в апреле текущего года стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон о лишении приобретённого российского гражданства за дискредитацию российской армии и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности.