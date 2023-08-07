Правовое управление Госдумы одобрило законопроект о возможности лишения гражданства по рождению
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Об этом сообщается на сайте электронной базы Госдумы.
Уточняется, что инициатором законопроекта стал сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ранее в Государственную думу внесли законопроект, который предлагает утвердить механизм прекращения гражданства в определённых случаях для лиц, которые имеют его с рождения.
Также в апреле текущего года стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон о лишении приобретённого российского гражданства за дискредитацию российской армии и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности.