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Правовое управление Госдумы одобрило законопроект о возможности лишения гражданства по рождению

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В правовом управлении аппарата Госдумы признали соответствующим Конституции законопроект, который предусматривает возможность прекращения полученного при рождении гражданства россиян за дезертирство, призывы к экстремизму, а также дискредитацию Вооружённых сил России.
Правовое управление Госдумы одобрило законопроект о возможности лишения гражданства по рождению
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом сообщается на сайте электронной базы Госдумы.

Уточняется, что инициатором законопроекта стал сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Ранее в Государственную думу внесли законопроект, который предлагает утвердить механизм прекращения гражданства в определённых случаях для лиц, которые имеют его с рождения.

Также в апреле текущего года стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон о лишении приобретённого российского гражданства за дискредитацию российской армии и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности.

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