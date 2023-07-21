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В Госдуму внесли закон о возможности прекращения полученного по рождению гражданства

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В Государственную думу внесли законопроект, который предлагает утвердить механизм прекращения гражданства в определённых случаях для лиц, которые имеют его с рождения.
В Госдуму внесли закон о возможности прекращения полученного по рождению гражданства
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Госдумы.

Уточняется, что лишать гражданства тех, кто имеет его с рождения, предлагается за действия, создающие угрозу нацбезопасности России. В качестве примера приводится дезертирство, дискредитация ВС России и призывы к экстремизму.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о лишении приобретённого российского гражданства за дискредитацию российской армии и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности.

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