В Госдуму внесли закон о возможности прекращения полученного по рождению гражданства

В Государственную думу внесли законопроект, который предлагает утвердить механизм прекращения гражданства в определённых случаях для лиц, которые имеют его с рождения.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Госдумы.

Уточняется, что лишать гражданства тех, кто имеет его с рождения, предлагается за действия, создающие угрозу нацбезопасности России. В качестве примера приводится дезертирство, дискредитация ВС России и призывы к экстремизму.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о лишении приобретённого российского гражданства за дискредитацию российской армии и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности.