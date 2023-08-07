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Путин подписал закон о повышении штрафа за переход ж/д путей в неположенных местах

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Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении штрафа за переход железнодорожных путей в неположенных местах.
Путин подписал закон о повышении штрафа за переход ж/д путей в неположенных местах
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом сообщает сайт системы обеспечения законодательной деятельности России.

Согласно новому закону, штраф увеличен со 100 рублей до 500 рублей, при этом подчёркивается, что в Москве, Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области штраф увеличится до 1500 рублей.

Ранее Путин подписал закон о переводе до 30 млн рублей без комиссии между своими счетами в банках.

Также Совет Федерации одобрил законопроект о единоразовом взносе со сверхприбыли крупного бизнеса.

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