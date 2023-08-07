Путин подписал закон о повышении штрафа за переход ж/д путей в неположенных местах

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении штрафа за переход железнодорожных путей в неположенных местах.

Об этом сообщает сайт системы обеспечения законодательной деятельности России.

Согласно новому закону, штраф увеличен со 100 рублей до 500 рублей, при этом подчёркивается, что в Москве, Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области штраф увеличится до 1500 рублей.

Ранее Путин подписал закон о переводе до 30 млн рублей без комиссии между своими счетами в банках.

Также Совет Федерации одобрил законопроект о единоразовом взносе со сверхприбыли крупного бизнеса.