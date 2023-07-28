Бюджетный бонус: Совфед утвердил закон о единовременном налоге на сверхприбыль крупных компаний

Совет Федерации одобрил законопроект о единоразовом взносе со сверхприбыли крупного бизнеса. По оценкам правительства, инициатива принесёт казне около 300 млрд рублей. Как отметили в Минфине, полученные средства пойдут на поддержку нуждающихся семей с детьми. Причём отчисление выплат в качестве разовой акции не должно нанести серьёзного ущерба крупным компаниям, считают эксперты.

Совет Федерации утвердил законопроект о единоразовом взносе в бюджет со сверхприбыли крупных компаний. Соответствующее решение в ходе заседания в пятницу, 28 июля, приняли сенаторы. Закон вступает в силу 1 января 2024 года.

Инициатива затронет лишь те компании, прибыль которых за 2021 и 2022 годы превысила 1 млрд рублей до налогообложения. Ставка налога при этом составит 10% от суммы превышения прибыли за эти годы над аналогичным показателем за 2018—2019 годы. Единовременный взнос бизнес обязан будет направить в казну не позднее 28 января 2024 года. При этом окончательный объём выплаты налогоплательщик считает самостоятельно, уточнили в Минфине.

«Сумму налога можно снизить в два раза до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платёж с 1 октября по 30 ноября 2023 года. В законопроекте предлагается реализовать такое решение через налоговый вычет», — говорится в материалах ведомства.

Идею собрать с крупных компаний страны разовую дополнительную выплату в бюджет власти начали обсуждать с бизнесом ещё в феврале. Необходимость в такой поддержке со стороны предпринимателей возникла на фоне увеличения бюджетного дефицита. Такое мнение в разговоре с RT озвучил заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«В результате снижения нефтегазовых доходов экономическому блоку правительства приходится искать способы дополнительного привлечения средств в казну для финансирования ряда расходов. Сначала правительство предлагало сделать взнос добровольным. Но крупный бизнес заявил, что хотел бы гарантий, чтобы механизм был более справедливым. Тогда и появился закон», — отметил эксперт.

Согласно последним оценкам Минфина, с января по июнь 2023 года федеральный бюджет России был исполнен с дефицитом 2,59 трлн рублей. Доходы госказны сократились на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и составили порядка 12,38 трлн рублей. При этом расходы выросли на 19,5% — до 14,98 трлн рублей.

Ожидается, что за счёт взноса со сверхприбыли в бюджет дополнительно поступит около 300 млрд рублей. Как отметили в правительстве, часть полученных от бизнеса денег пойдёт на выполнение социальных обязательств государства перед гражданами. В первую очередь речь идёт о финансовой поддержке нуждающихся граждан, подчёркивал глава Минфина Антон Силуанов.

«По договорённости с социальным блоком мы направим эти ресурсы на поддержку семей с детьми», — отмечал министр финансов.

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Изначально предполагалось, что от уплаты взноса будут освобождены компании, созданные после 2020 года, малый и средний бизнес, а также организации — плательщики единого сельскохозяйственного налога. Помимо этого, действие нового закона не должно было распространяться на предприятия энергетической отрасли, поскольку для них в 2023-м уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и топливному демпферу.

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Затем кабмин расширил перечень исключений. В июле Госдума приняла поправки, по которым льготы получат предприятия, не имевшие выручки от реализации в 2018—2019 годах. Помимо этого, преференции получили и представители строительной отрасли. Так, от выплат будут освобождены застройщики, которые возводят жилые объекты с привлечением средств через эскроу-счета. Кроме того, под действие закона не подпадают финансовые организации, к которым применяются меры по предупреждению банкротства.

В ходе обсуждения закона в Совете Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила не налагать взнос на ресурсные компании. Речь в первую очередь идёт о коммунальных предприятиях.

«Есть с кого снимать сверхприбыль, честно говоря. Но не надо городскую инфраструктуру трогать: мы же знаем, в каком состоянии у нас коммунальные сети любые — вода, водоотведение, электрические сети и так далее. Туда вкладывать и вкладывать! Если даже они больше миллиарда заработали — так пусть направят на инвестиционную программу», — подчеркнула Матвиенко.

Отчисление такого налога в качестве разовой акции не нанесёт серьёзного ущерба крупным компаниям, уверены аналитики. При этом сроки его уплаты в начале 2024 года выглядят вполне либеральными для бизнеса, заявила в беседе с RT ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.