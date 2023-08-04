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Путин подписал закон о переводе до 30 млн рублей без комиссии между своими счетами в банках

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Российский лидер Владимир Путин подписал закон, разрешающий гражданам без комиссий переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц.
Путин подписал закон о переводе до 30 млн рублей без комиссии между своими счетами в банках
  • Gettyimages.ru
  • © ArisSu

Документ размещён на официальном портале правовой информации.

Закон запрещает кредитным организациям взимать комиссии за переводы в рублях физлиц между своими счетами в разных банках, которые в совокупности не превышают 30 млн рублей в месяц.

Также банкам запрещено ограничивать размер или количество операций по таким переводам в пределах данной суммы.

Ранее Совет Федерации одобрил законопроект о единоразовом взносе со сверхприбыли крупного бизнеса.

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