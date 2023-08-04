Путин подписал закон о переводе до 30 млн рублей без комиссии между своими счетами в банках
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Закон запрещает кредитным организациям взимать комиссии за переводы в рублях физлиц между своими счетами в разных банках, которые в совокупности не превышают 30 млн рублей в месяц.
Также банкам запрещено ограничивать размер или количество операций по таким переводам в пределах данной суммы.
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