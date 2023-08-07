Врач Маскин: длительный приём обезболивающих может вызвать проблемы с ЖКТ

Главный врач Лаборатории «Гемотест» Максим Маскин предупредил о последствиях для организма при длительном и бесконтрольном приёме обезболивающих лекарств.

Превышение длительности приёма обезболивающих, указанной в инструкции, может повлечь нарушения работы желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, сообщил врач в беседе с «Газетой.Ru».

«Помимо осложнений, длительный приём нестероидных противовоспалительных препаратов может приводить к развитию резистентности. Это значит, что со временем дозы лекарства, которая ранее обеспечивала эффективное облегчение боли, становится недостаточно», — отметил Маскин.

Он также предупредил, что у некоторых людей может развиться психологическая зависимость от таких лекарств.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения финансового университета при правительстве России кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.