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Десятилетний ребёнок погиб в аварии на мотовездеходе под Астраханью

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Ребёнок погиб в Приволжском районе Астраханской области, опрокинувшись на мотовездеходе.
Десятилетний ребёнок погиб в аварии на мотовездеходе под Астраханью
  • РИА Новости

«В степной зоне села Осыпной Бугор Приволжского района области десятилетний мальчик, управляя мотовездеходом, совершил его опрокидывание, в результате чего получил телесные повреждения, от которых скончался на месте», — приводит РИА Новости сообщение СУ СК России по региону.

Следователи организовали проверку по факту случившегося.

Ранее в штате Нью-Йорк умерла годовалая девочка, которую бабушка оставила на заднем сиденье автомобиля на восемь часов.

Также четырёхлетний мальчик утонул в бассейне аквапарка «Осьминожек» в Ростове-на-Дону.

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