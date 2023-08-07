Десятилетний ребёнок погиб в аварии на мотовездеходе под Астраханью

Ребёнок погиб в Приволжском районе Астраханской области, опрокинувшись на мотовездеходе.

«В степной зоне села Осыпной Бугор Приволжского района области десятилетний мальчик, управляя мотовездеходом, совершил его опрокидывание, в результате чего получил телесные повреждения, от которых скончался на месте», — приводит РИА Новости сообщение СУ СК России по региону.

Следователи организовали проверку по факту случившегося.

Ранее в штате Нью-Йорк умерла годовалая девочка, которую бабушка оставила на заднем сиденье автомобиля на восемь часов.

Также четырёхлетний мальчик утонул в бассейне аквапарка «Осьминожек» в Ростове-на-Дону.