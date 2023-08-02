В Нью-Йорке погиб запертый на восемь часов в машине годовалый ребёнок
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Об этом сообщает CNN со ссылкой на сообщение полиции.
Уточняется, что 54-летняя женщина забыла оставить 14-месячную девочку в детском саду по дороге на работу.
«По истечении примерно восьми часов женщина отправилась забирать ребёнка из детского сада, расположенного в Смиттауне, когда поняла, что оставила его в своей машине», — отметили в полиции.
Ранее сообщалось, что ребёнок 2012 года рождения умер в детском оздоровительном лагере имени Лаптева в Челябинской области из-за внезапной остановки дыхания.
Также четырёхлетний мальчик утонул в бассейне аквапарка «Осьминожек» в Ростове-на-Дону.