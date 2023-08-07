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Мурашко: российские производители должны иметь приоритет на поставки в поликлиники

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что российские производители должны обладать приоритетом при заключении контрактов по проекту модернизации первичного звена здравоохранения.
Мурашко: российские производители должны иметь приоритет на поставки в поликлиники
  • РИА Новости

Соответствующее заявление министр сделал в ходе своего выступления на Всероссийском совещании по актуальным вопросам развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи.

«Мы настаиваем, чтобы при контрактации приоритеты отдавали отечественному производству, которое в последние годы показывает колоссальные успехи», — цитирует его РИА Новости.

Глава Минздрава России подчеркнул, что отечественные технологии приходят в здравоохранение.

По словам Мурашко, благодаря российскому фармацевтическому производству, производству медицинских изделий в период пандемии основная масса оборудования и лекарственных препаратов, которые использовались медорганизациями, была произведена именно в России.

Ранее Мурашко заявил, что в новых регионах обновили все машины скорой помощи и открыли две тысячи аптек.

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