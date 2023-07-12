Мурашко: в новых регионах обновили все машины скорой помощи и открыли две тысячи аптек
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«Во-первых, мы обновили все машины скорой помощи, поскольку экстренная помощь — это первое, с чего всегда надо начинать. Более 2 тыс. аптек открыли в новых субъектах, это и государственные, и коммерческие аптеки, частные», — сказал министр.
Минздравом также подготовлена программа по модернизации первичного звена в новых регионах, отметил Мурашко.
«Она, конечно, там требует больших вложений, но надо сказать, что мы с регионами-шефами сегодня это делаем», — напомнил глава Министерства здравоохранения.
Медицинская помощь в новых регионах России до конца 2023 года осуществляется бесплатно и без предъявления полиса обязательного медицинского страхования, отмечал министр в июне.