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Мурашко: в новых регионах обновили все машины скорой помощи и открыли две тысячи аптек

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На территории новых регионов России обновили все машины скорой помощи, в новых субъектах открыто более 2 тыс. аптек, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Мурашко: в новых регионах обновили все машины скорой помощи и открыли две тысячи аптек
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Во-первых, мы обновили все машины скорой помощи, поскольку экстренная помощь — это первое, с чего всегда надо начинать. Более 2 тыс. аптек открыли в новых субъектах, это и государственные, и коммерческие аптеки, частные», — сказал министр.

Минздравом также подготовлена программа по модернизации первичного звена в новых регионах, отметил Мурашко.

«Она, конечно, там требует больших вложений, но надо сказать, что мы с регионами-шефами сегодня это делаем», — напомнил глава Министерства здравоохранения.

Медицинская помощь в новых регионах России до конца 2023 года осуществляется бесплатно и без предъявления полиса обязательного медицинского страхования, отмечал министр в июне.

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