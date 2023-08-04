С начала года в Подмосковье горячая линия главного врача обработала более 107 тысяч звонков

За первые шесть месяцев 2023 года в Подмосковье на горячую линию главного врача поступило более 107 тыс. звонков.

Об этом сообщает телеканал «360».

Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова также отметила, что ежедневно на горячую линию обращаются около тысячи раз.

Благодаря горячей линии можно узнать справочную информацию о работе поликлиники, о записи к специалистам и другую информацию.

Ранее сообщалось, что операторы колл-центра «Стань мамой в Подмосковье» приняли 250 тыс. звонков с начала года, из них порядка 13 тыс. — от жительниц других регионов России.