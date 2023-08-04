Узнать больше

С начала года в Подмосковье горячая линия главного врача обработала более 107 тысяч звонков

Короткая ссылка
За первые шесть месяцев 2023 года в Подмосковье на горячую линию главного врача поступило более 107 тыс. звонков.
С начала года в Подмосковье горячая линия главного врача обработала более 107 тысяч звонков
  • Gettyimages.ru
  • © andresr

Об этом сообщает телеканал «360».

Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова также отметила, что ежедневно на горячую линию обращаются около тысячи раз.

Благодаря горячей линии можно узнать справочную информацию о работе поликлиники, о записи к специалистам и другую информацию.

Ранее сообщалось, что операторы колл-центра «Стань мамой в Подмосковье» приняли 250 тыс. звонков с начала года, из них порядка 13 тыс. — от жительниц других регионов России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить