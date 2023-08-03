В колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» с начала года поступило 250 тысяч звонков

Операторы колл-центра «Стань мамой в Подмосковье» приняли 250 тыс. звонков с начала года, из них порядка 13 тыс. — от жительниц других регионов России.

Об этом сообщает телеканал «360».

С 2019 года в колл-центр поступило почти 1,5 млн звонков, отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

По её словам, в среднем один оператор обрабатывает за сутки около 200 звонков.

«Сотрудники горячей линии рассказывают женщинам о системе родовспоможения региона, роддомах и перинатальных центрах, о необходимых документах», — уточнила Стригункова.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения Финансового университета при Правительстве России кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.