Узнать больше

В колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» с начала года поступило 250 тысяч звонков

Короткая ссылка
Операторы колл-центра «Стань мамой в Подмосковье» приняли 250 тыс. звонков с начала года, из них порядка 13 тыс. — от жительниц других регионов России.
В колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» с начала года поступило 250 тысяч звонков
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Об этом сообщает телеканал «360».

С 2019 года в колл-центр поступило почти 1,5 млн звонков, отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

По её словам, в среднем один оператор обрабатывает за сутки около 200 звонков.

«Сотрудники горячей линии рассказывают женщинам о системе родовспоможения региона, роддомах и перинатальных центрах, о необходимых документах», — уточнила Стригункова.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения Финансового университета при Правительстве России кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить