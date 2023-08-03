Полицейские поймали мужчину, который швырнул страйкбольную гранату у Москва-Сити

Полиция задержала мужчину, который кинул, предположительно, страйкбольную гранату в салон авто в районе Москва-Сити.

«Полицейскими был немедленно организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных для установления местонахождения и задержания подозреваемого. В результате, спустя менее чем 2 часа, злоумышленник был задержан», — сообщили в МВД Медиа.

У мужчины изъяли пневматический пистолет, мотивы действия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что неизвестный разбил окно автомобиля около Москва-Сити и бросил туда неустановленный предмет, никто не пострадал.

До этого на Нагаевском шоссе в Уфе мужчина угрожал взорвать гранату на заправке ЛУКОЙЛа. Дорога была перекрыта полицией.

Позднее сообщалось, что глава Башкирии Радий Хабиров направился на место переговоров с мужчиной, угрожающим устроить взрыв на заправке на шоссе в Уфе.

По данным Росгвардии, мужчину, который угрожал взорвать гранату на заправке на шоссе в Уфе, убедили сдаться два росгвардейца.