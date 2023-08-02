В Уфе на Нагаевском шоссе мужчина угрожает взорвать гранату на заправке

На Нагаевском шоссе в Уфе мужчина угрожает взорвать гранату на заправке ЛУКОЙЛа. Дорога перекрыта полицией.

Как рассказал водитель, который стоит в образовавшейся из-за ситуации пробке, в настоящий момент неизвестно, что он требует.

Мужчина также утверждает, что у захватившего заправку есть шесть гранат: две в руках и ещё четыре при себе.

Вместе с тем в соцсетях пишут, что подозреваемый, предположительно, сбежал, когда его везли на следственные действия, после чего и стал угрожать.

В июле сообщалось, что мужчина взорвал гранату во время вечеринки в Подмосковье.