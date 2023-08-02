В Уфе на Нагаевском шоссе мужчина угрожает взорвать гранату на заправке
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Как рассказал водитель, который стоит в образовавшейся из-за ситуации пробке, в настоящий момент неизвестно, что он требует.
Мужчина также утверждает, что у захватившего заправку есть шесть гранат: две в руках и ещё четыре при себе.
Вместе с тем в соцсетях пишут, что подозреваемый, предположительно, сбежал, когда его везли на следственные действия, после чего и стал угрожать.
В июле сообщалось, что мужчина взорвал гранату во время вечеринки в Подмосковье.