«Известия»: мужчина взорвал гранату во время вечеринки в Подмосковье, погиб один человек

Мужчина взорвал гранату во время застолья в деревне Бортниково около города Ступино в Подмосковье. Один человек скончался.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Отмечается, что во время вечеринки гости повздорили и один из участников конфликта взорвал гранату.

«На месте погиб один человек, с ранениями госпитализированы четверо пострадавших», — сказано в материале.

Среди них — двое детей.

16 июня следственное управление СК по Амурской области сообщило о задержании двух жителей Приамурья, один из которых бросил гранату на территорию здания полиции в городе Тынде, а второй снимал инцидент на видео.

Уточняется, что один из них бросил на территорию здания предмет, после чего произошёл хлопок.