«Известия»: мужчина взорвал гранату во время вечеринки в Подмосковье, погиб один человек
- РИА Новости
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.
Отмечается, что во время вечеринки гости повздорили и один из участников конфликта взорвал гранату.
«На месте погиб один человек, с ранениями госпитализированы четверо пострадавших», — сказано в материале.
Среди них — двое детей.
16 июня следственное управление СК по Амурской области сообщило о задержании двух жителей Приамурья, один из которых бросил гранату на территорию здания полиции в городе Тынде, а второй снимал инцидент на видео.
Уточняется, что один из них бросил на территорию здания предмет, после чего произошёл хлопок.