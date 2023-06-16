СК: житель Амурской области бросил гранату в здание полиции
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Об этом сообщает следственное управление СК по Амурской области.
«В сети интернет получила распространение видеозапись, на которой двое граждан, находясь у здания межмуниципального отдела МВД России «Тындинский», высказывают намерения о расправе над сотрудниками полиции», — приводит сообщение РИА Новости.
Уточняется, что один из них бросил на территорию здания предмет, после чего произошёл хлопок.
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Ранее в Ростове-на-Дону полиция задержала двух человек, взрывавших петарды на детской площадке вечером 30 мая.