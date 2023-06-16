СК: житель Амурской области бросил гранату в здание полиции

Задержаны два жителя Приамурья, один из которых бросил гранату на территорию здания полиции в городе Тынде, а второй снимал инцидент на видео.

Об этом сообщает следственное управление СК по Амурской области.

«В сети интернет получила распространение видеозапись, на которой двое граждан, находясь у здания межмуниципального отдела МВД России «Тындинский», высказывают намерения о расправе над сотрудниками полиции», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что один из них бросил на территорию здания предмет, после чего произошёл хлопок.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее в Ростове-на-Дону полиция задержала двух человек, взрывавших петарды на детской площадке вечером 30 мая.