В Ростове-на-Дону задержали двух человек, взрывавших петарды на детской площадке
Об этом сообщила rostovgazeta.ru.
Отмечается, что вечером 30 мая шум на детской площадке напугал жильцов дома на улице Печерского. В связи с этим они вызвали полицию.
Один из причастных к взрыву петард был задержан на месте происшествия.
Возбуждены административные дела по статье о мелком хулиганстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге организовали проверку по факту травмирования 12-летнего школьника на детской площадке.