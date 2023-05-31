В Ростове-на-Дону задержали двух человек, взрывавших петарды на детской площадке

В Ростове-на-Дону полиция задержала двух человек, взрывавших петарды на детской площадке вечером 30 мая.

Об этом сообщила rostovgazeta.ru.

Отмечается, что вечером 30 мая шум на детской площадке напугал жильцов дома на улице Печерского. В связи с этим они вызвали полицию.

Один из причастных к взрыву петард был задержан на месте происшествия.

Возбуждены административные дела по статье о мелком хулиганстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге организовали проверку по факту травмирования 12-летнего школьника на детской площадке.