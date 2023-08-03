Неизвестный у Москва-Сити разбил окно авто и бросил туда неустановленный предмет
- РИА Новости
«Неизвестный, угрожая предметом похожим на пистолет водителю иномарки, потребовал отвезти его куда он укажет. Получив отказ злоумышленник бросил в автомашину предположительно страйкбольную гранату», — сообщает МВД Медиа.
Мужчина скрылся, в результате инцидента пострадавших нет.
Ранее стало известно, что на Нагаевском шоссе в Уфе мужчина угрожает взорвать гранату на заправке ЛУКОЙЛа. Дорога была перекрыта полицией.
Позднее сообщалось, что глава Башкирии Радий Хабиров направился на место переговоров с мужчиной, угрожающим устроить взрыв на заправке на шоссе в Уфе.
По данным Росгвардии, мужчину, который угрожал взорвать гранату на заправке на шоссе в Уфе, убедили сдаться два росгвардейца.