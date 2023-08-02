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Росгвардия: угрожавшего взорвать гранату в Уфе мужчину убедили сдаться два росгвардейца

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По данным Росгвардии, мужчину, который угрожал взорвать гранату на заправке на шоссе в Уфе, убедили сдаться два росгвардейца.
Росгвардия: угрожавшего взорвать гранату в Уфе мужчину убедили сдаться два росгвардейца
  • РИА Новости

«В Уфе росгвардейцы убедили сдаться мужчину, угрожавшего взорвать гранату», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Росгвардии, которое цитирует РИА Новости.

Отмечается, что в переговорах участвовали два офицера Росгвардии.

Боеприпас у мужчины изъяли и направили на экспертизу.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что мужчина, который угрожал устроить взрыв на заправке в Уфе, сдался сотрудникам правоохранительных органов после разговора с главой Башкирии Радием Хабировым.

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