Росгвардия: угрожавшего взорвать гранату в Уфе мужчину убедили сдаться два росгвардейца
- РИА Новости
«В Уфе росгвардейцы убедили сдаться мужчину, угрожавшего взорвать гранату», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Росгвардии, которое цитирует РИА Новости.
Отмечается, что в переговорах участвовали два офицера Росгвардии.
Боеприпас у мужчины изъяли и направили на экспертизу.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что мужчина, который угрожал устроить взрыв на заправке в Уфе, сдался сотрудникам правоохранительных органов после разговора с главой Башкирии Радием Хабировым.