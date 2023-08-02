Росгвардия: угрожавшего взорвать гранату в Уфе мужчину убедили сдаться два росгвардейца

По данным Росгвардии, мужчину, который угрожал взорвать гранату на заправке на шоссе в Уфе, убедили сдаться два росгвардейца.

РИА Новости