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Врач Дорофеева: к прерываниям беременности отношусь крайне негативно

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Анастасия Белоусова
Врач — акушер-гинеколог Антонина Дорофеева в беседе с RT прокомментировала принятый в Мордовии закон о пропаганде абортов.
Врач Дорофеева: к прерываниям беременности отношусь крайне негативно
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«Лично я к прерываниям отношусь крайне негативно. Но я понимаю, что это должен быть осознанный выбор женщины», — подчёркивает врач.

По её словам, право выбора у женщины «никто не может отнять».

«Хотя я абсолютно не сторонник прерывания беременности. Это мои религиозные убеждения, врачебные убеждения. Каждый врач имеет свои ценности», — заключила она.

Ранее в Мордовии приняли закон «о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности на территории республики».

Штрафы за пропаганду абортов в Мордовии будут составлять от пяти до 10 тыс. рублей для физических лиц, а для юридических — от 100 до 200 тыс. рублей.

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