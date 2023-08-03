Власти Мордовии утвердили размер штрафов за пропаганду абортов

Штрафы за пропаганду абортов в Мордовии будут составлять от пяти до 10 тыс. рублей для физических лиц, а для юридических — от 100 до 200 тыс. рублей.

Об этом заявило правительство республики в официальном Telegram-канале.

Склонением к прерыванию беременности будут считаться: принуждение путём уговоров, предложений, подкупа, а также обмана или выдвижения требований. Однако информирование врачом о медицинских показаниях к аборту не подпадает под закон.

Ранее Росздравнадзор заблокировал более 1 тыс. сайтов, где продавались различные средства для аборта.