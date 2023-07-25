Росздравнадзор заблокировал более тысячи продававших препараты для абортов сайтов
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Принято решение о блокировке 1181 интернет-ресурса в связи с наличием предложений о розничной торговле лекарственными препаратами, предназначенными для медикаментозного прерывания беременности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ведомство продолжит блокировать соответствующие ресурсы.
Ранее сообщалось, что Минздрав России подготовил законопроект об ужесточении оборота препаратов для прерывания беременности и внесении мизопростола и мифепристона в перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учёту (ПКУ).