Росздравнадзор заблокировал более тысячи продававших препараты для абортов сайтов

Росздравнадзор заблокировал более тысячи сайтов, на которых продавались различные средства для прерывания беременности.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Принято решение о блокировке 1181 интернет-ресурса в связи с наличием предложений о розничной торговле лекарственными препаратами, предназначенными для медикаментозного прерывания беременности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство продолжит блокировать соответствующие ресурсы.

Ранее сообщалось, что Минздрав России подготовил законопроект об ужесточении оборота препаратов для прерывания беременности и внесении мизопростола и мифепристона в перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учёту (ПКУ).