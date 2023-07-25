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Росздравнадзор заблокировал более тысячи продававших препараты для абортов сайтов

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Росздравнадзор заблокировал более тысячи сайтов, на которых продавались различные средства для прерывания беременности.
Росздравнадзор заблокировал более тысячи продававших препараты для абортов сайтов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Принято решение о блокировке 1181 интернет-ресурса в связи с наличием предложений о розничной торговле лекарственными препаратами, предназначенными для медикаментозного прерывания беременности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство продолжит блокировать соответствующие ресурсы.

Ранее сообщалось, что Минздрав России подготовил законопроект об ужесточении оборота препаратов для прерывания беременности и внесении мизопростола и мифепристона в перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учёту (ПКУ).

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