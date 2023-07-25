В Минздраве России предложили ужесточить оборот препаратов для прерывания беременности
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«Раздел четвёртый перечня ПКУ дополняется позициями «мизопростол (лекарственные препараты)» и «мифепристон (лекарственные препараты)» в связи с тем, что аптечными организациями практикуется их отпуск пациентам, в том числе и без рецептов», — сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту приказа.
Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России можно снизить число абортов.
Он призвал контролировать оборот препаратов для прерывания беременности.