В Минздраве России предложили ужесточить оборот препаратов для прерывания беременности

Минздрав России подготовил законопроект об ужесточении оборота препаратов для прерывания беременности и внесении мизопростола и мифепристона в перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учёту (ПКУ).

«Раздел четвёртый перечня ПКУ дополняется позициями «мизопростол (лекарственные препараты)» и «мифепристон (лекарственные препараты)» в связи с тем, что аптечными организациями практикуется их отпуск пациентам, в том числе и без рецептов», — сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту приказа.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России можно снизить число абортов.

Он призвал контролировать оборот препаратов для прерывания беременности.