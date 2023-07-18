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Мурашко заявил, что в России можно снизить число абортов

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В России снизилось число абортов в последние годы, но их количество можно сократить ещё больше, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
Мурашко заявил, что в России можно снизить число абортов
  • Gettyimages.ru
  • © The Good Brigade

«Безусловно, снижение абортов — это ключевая задача, над которой мы работаем, и... количество абортов за последние годы сократилось в разы. Но тем не менее резерв ещё есть», — цитирует его ТАСС.

Мурашко также призвал контролировать оборот препаратов для прерывания беременности.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила проводить аборты только по системе ОМС.

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