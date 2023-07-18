Мурашко заявил, что в России можно снизить число абортов
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«Безусловно, снижение абортов — это ключевая задача, над которой мы работаем, и... количество абортов за последние годы сократилось в разы. Но тем не менее резерв ещё есть», — цитирует его ТАСС.
Мурашко также призвал контролировать оборот препаратов для прерывания беременности.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила проводить аборты только по системе ОМС.