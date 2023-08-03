В Мордовии принят закон о запрете склонения к аборту

В Мордовии принят закон «о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности на территории республики».

Об этом пишет izvmor.ru.

Законопроект был внесён на рассмотрение Госсобрания Мордовии членами Общественной палаты региона.

Представил документ председатель Общественной палаты Иван Капитонов. Он отметил, что демографическая ситуация в стране остаётся довольно острой.

Ранее сообщалось, что Минздрав России подготовил законопроект об ужесточении оборота препаратов для прерывания беременности и внесении мизопростола и мифепристона в перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учёту (ПКУ).