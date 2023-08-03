В Мордовии принят закон о запрете склонения к аборту
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Об этом пишет izvmor.ru.
Законопроект был внесён на рассмотрение Госсобрания Мордовии членами Общественной палаты региона.
Представил документ председатель Общественной палаты Иван Капитонов. Он отметил, что демографическая ситуация в стране остаётся довольно острой.
Ранее сообщалось, что Минздрав России подготовил законопроект об ужесточении оборота препаратов для прерывания беременности и внесении мизопростола и мифепристона в перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учёту (ПКУ).