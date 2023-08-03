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В Мордовии принят закон о запрете склонения к аборту

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В Мордовии принят закон «о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности на территории республики».
В Мордовии принят закон о запрете склонения к аборту
  • Gettyimages.ru
  • © The Good Brigade

Об этом пишет izvmor.ru.

Законопроект был внесён на рассмотрение Госсобрания Мордовии членами Общественной палаты региона.

Представил документ председатель Общественной палаты Иван Капитонов. Он отметил, что демографическая ситуация в стране остаётся довольно острой.

Ранее сообщалось, что Минздрав России подготовил законопроект об ужесточении оборота препаратов для прерывания беременности и внесении мизопростола и мифепристона в перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учёту (ПКУ).

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