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Депутат Бессараб: нужно понаблюдать, как закон о запрете склонения к аборту будет работать

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Анастасия Румянцева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT принятие в Мордовии закона «о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности на территории республики».
Депутат Бессараб: нужно понаблюдать, как закон о запрете склонения к аборту будет работать
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«Я думаю, что женщина может подвергнуться давлению со стороны, прежде всего, близких людей, в особенности если это нежелательный ребёнок со стороны отца. В этом случае закон вполне объективно необходим. Я считаю, что как эксперимент — нужно посмотреть, понаблюдать, как закон будет работать в Мордовии», — пояснила собеседница RT.

Ранее стало известно, что в Мордовии был принят закон «о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности на территории республики».

Штрафы за пропаганду абортов в Мордовии будут составлять от пяти до 10 тыс. рублей для физических лиц, а для юридических — от 100 до 200 тыс. рублей.

Законопроект был внесён на рассмотрение госсобрания Мордовии членами Общественной палаты региона.

Представил документ председатель Общественной палаты Иван Капитонов. Он отметил, что демографическая ситуация в стране остаётся довольно острой.

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