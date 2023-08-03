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Депутат Милонов: в Мордовии показали образец подлинной заботы о будущих поколениях

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал в беседе с RT принятие в Мордовии закона «о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности на территории республики».
Депутат Милонов: в Мордовии показали образец подлинной заботы о будущих поколениях
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«Мордовские коллеги показали всей стране образец подлинной заботы о будущих поколениях нашей страны. Я бы не стал обращать внимания на критику тех, кто не понимает подлинной сути закона: все недовольные будут посрамлены через некоторое время, когда дети, обречённые на смерть, обретут жизнь и скажут спасибо тем, кто прозорливо смотрел в будущее», — подчеркнул парламентарий.

Ранее стало известно, что в Мордовии был принят закон «о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности на территории республики».

Штрафы за пропаганду абортов в Мордовии будут составлять от пяти до 10 тыс. рублей для физических лиц, а для юридических — от 100 до 200 тыс. рублей.

Законопроект был внесён на рассмотрение Госсобрания Мордовии членами Общественной палаты региона.

Представил документ председатель Общественной палаты Иван Капитонов. Он отметил, что демографическая ситуация в стране остаётся довольно острой.

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