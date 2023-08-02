Депутат Бессараб приветствовала финансовую поддержку библиотек в новых регионах

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что российский лидер Владимир Путин выделил деньги на печать более 2,5 млн книг для библиотек новых регионов России.

Депутат отметила, что Россия со времён распада Советского Союза была разделена с новыми регионами.

«И нам необходимо создавать единое культурное пространство, как заметил президент. Поэтому, конечно, сегодня все усилия будут нацелены на то, чтобы познакомить с нашей общей историй, литературой и культурой. Чтобы создать то самое единое культурное пространство с новыми регионами», — сказала Бессараб.

По её мнению, данная мера значительно поможет «просто начать заново».

«Начать заново учиться, начать заново познавать мир вокруг себя. И получить те знания, которые получают дети в России», — пояснила парламентарий.

Она также обратила особое внимание на то, что Украина долгий период времени пыталась настроить своих детей против России и всего русского.

«Многие дети не знают истинной истории. Это не касается, конечно, детей Донбасса. Но детей, которые жили раньше на территории Украины, да, вполне касается. Там извращённая история», — заключила собеседница RT.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что выделил деньги из резервного фонда, которые будут потрачены на печать более 2,5 млн книг для библиотек новых регионов России.

Также Путин поручил бесплатно подключить библиотеки к электронным сервисам, в которых хранятся произведения отечественной литературы.