В первый год работы треть IT-студентов рассчитывают получать до 70 тысяч рублей

В первый год работы обучающиеся в вузах по IT-специальностям рассчитывают получать зарплату от 50 тыс. до 70 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса АНО Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета», IT-компании Bnovo и платформы инновационных соревнований BRAIM.

Как говорится в опросе, который есть в распоряжении RT, 25% респондентов ответили, что рассчитывают на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, 15% — от 70 тыс. до 100 тыс. рублей.

Равное число респондентов (по 6%) выбрали минимальную и максимальную сумму, предложенную в вариантах ответа: менее 30 тыс. и более 160 тыс. рублей.

Также в опросе практически каждый второй (47%) студент заявил, что рассчитывает приступить к работе уже через один-два месяца после окончания обучения. Только 10% думают, что поиск работы займёт у них более трёх месяцев.

56% принимающих участие в исследовании студентов уточнили, что на сегодняшний день не совмещают получение образования по IT-специальности с работой или стажировкой. Менее половины (44%) совмещают учёбу с работой или стажировкой.

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