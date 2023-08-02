В июле больше всего увеличилось количество вакансий в сфере управления персоналом
- РИА Новости
Об этом сообщает «Российская газета».
Кроме того, количество вакансий в сферах ЖКХ и домашнего персонала увеличилось в 2,2 раза.
По словам управляющего директора «Авито Работы» Артёма Кумпеля, самый высокий прирост размера заработных предложений наблюдается в сфере искусства и развлечений. В июле 2023-го размер зарплаты для таких вакансий увеличился на 49% по сравнению с июлем прошлого года.
В банковской сфере и для курьеров такой прирост составил 35%.
Ранее сообщалось, что, согласно исследованию сервиса по поиску работы и персонала «Работа.ру», россияне считают самыми сложными профессии врача, спасателя и пожарного.