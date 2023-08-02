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В июле больше всего увеличилось количество вакансий в сфере управления персоналом

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В «Авито Работа» рассказали, что в июле больше всего увеличилось количество вакансий в сфере управления персоналом — в 3,7 раза.
В июле больше всего увеличилось количество вакансий в сфере управления персоналом
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета».

Кроме того, количество вакансий в сферах ЖКХ и домашнего персонала увеличилось в 2,2 раза.

По словам управляющего директора «Авито Работы» Артёма Кумпеля, самый высокий прирост размера заработных предложений наблюдается в сфере искусства и развлечений. В июле 2023-го размер зарплаты для таких вакансий увеличился на 49% по сравнению с июлем прошлого года.

В банковской сфере и для курьеров такой прирост составил 35%.

Ранее сообщалось, что, согласно исследованию сервиса по поиску работы и персонала «Работа.ру», россияне считают самыми сложными профессии врача, спасателя и пожарного.

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