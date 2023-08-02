Минфин: введение накопительной пенсии изменило модель поведения граждан

Введение накопительной пенсии с 2002 года спровоцировало изменение модели поведения граждан в вопросе дополнительного пенсионного дохода.

Об этом в комментарии для РБК заявили в Минфине.

Отмечается, что граждане стали рассчитывать не на государство, а на себя.

«Удалось изменить патерналистическое поведение граждан к пониманию необходимости самостоятельного формирования дополнительного дохода к будущей пенсии», — отметили в ведомстве.

Ранее юрист Вадим Виноградов заявил о возможности отказа в пенсии при нехватке накоплений или стажа.

Также экономист Ольга Дайнеко посоветовала в случае маленького стажа приобрести пенсионные баллы.

Кроме того, сообщалось, что средний размер пенсии в четырёх новых регионах России составляет 18,2 тыс. рублей.