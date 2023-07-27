РБК: средний размер пенсии в четырёх новых регионах России составляет 18,2 тысячи рублей
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Об этом сообщает РБК.
Средний размер пенсии по четырём новым регионам составил 18 235 рублей.
Отмечается, что пенсионеры ДНР получают с учётом прибавки 18,29 тыс. рублей.
Размеры пенсий в Запорожской области, ЛНР и Херсонской области составляют 17,92 тыс., 17,31 тыс. и 16,9 тыс. рублей соотвественно.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что с 1 августа проиндексируют пенсии работающих пенсионеров, выплата увеличится до трёх пенсионных баллов (371,31 рубля).