Узнать больше

Суд в Подмосковье приговорил шестерых соратников Тесака к срокам от восьми до 15 лет

Короткая ссылка
Суд в Подмосковье приговорил к тюремным срокам в колонии строгого режима шестерых человек из группировки националиста Максима Марцинкевича (Тесака).
Суд в Подмосковье приговорил шестерых соратников Тесака к срокам от восьми до 15 лет
  • РИА Новости

Речь идёт о Семёне Токмакове, Андрее Кайле, Алексее Гудилине, Павле Хрулёве, Александре Лысенкове и Максиме Хотулеве.

Все они признаны виновными в убийстве двух и более лиц по мотиву национальной ненависти и вражды.

Так, члены группы убили двух мужчин в деревне Батюшково Смоленской области в октябре 2003 года: один был убит топором, другой задушен.

В декабре того же года злоумышленники на территории заброшенного детского лагеря «Рассвет» в Московской области также совершили убийство двух мужчин, задушив их.

Токмаков приговорён к 13 годам лишения свободы (с учётом ранее вынесенного приговора окончательное наказание составило 15 лет лишения свободы).

Кайль приговорён к 15 годам тюрьмы, Гудилин и Хрулёв — к 13 годам, Хотулев — к десяти годам, Лысенков — к восьми годам.

Националист Максим Марцинкевич, известный по прозвищу Тесак, покончил с собой в СИЗО-3 Челябинска в сентябре 2020 года.

Тесак получил десять лет колонии строгого режима в декабре 2018 года за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами.

Следователи не нашли оснований полагать, что смерть заключённого носит криминальный характер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить