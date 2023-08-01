Суд в Подмосковье приговорил шестерых соратников Тесака к срокам от восьми до 15 лет

Суд в Подмосковье приговорил к тюремным срокам в колонии строгого режима шестерых человек из группировки националиста Максима Марцинкевича (Тесака).

Речь идёт о Семёне Токмакове, Андрее Кайле, Алексее Гудилине, Павле Хрулёве, Александре Лысенкове и Максиме Хотулеве.

Все они признаны виновными в убийстве двух и более лиц по мотиву национальной ненависти и вражды.

Так, члены группы убили двух мужчин в деревне Батюшково Смоленской области в октябре 2003 года: один был убит топором, другой задушен.

В декабре того же года злоумышленники на территории заброшенного детского лагеря «Рассвет» в Московской области также совершили убийство двух мужчин, задушив их.

Токмаков приговорён к 13 годам лишения свободы (с учётом ранее вынесенного приговора окончательное наказание составило 15 лет лишения свободы).

Кайль приговорён к 15 годам тюрьмы, Гудилин и Хрулёв — к 13 годам, Хотулев — к десяти годам, Лысенков — к восьми годам.

Националист Максим Марцинкевич, известный по прозвищу Тесак, покончил с собой в СИЗО-3 Челябинска в сентябре 2020 года.

Тесак получил десять лет колонии строгого режима в декабре 2018 года за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами.

Следователи не нашли оснований полагать, что смерть заключённого носит криминальный характер.